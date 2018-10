Uttenweiler lässt Hohentengen keine Chance

Nur 22 Tore sind in den acht Spielen des Wochenendes in der Fußball-Bezirksliga gefallen, vier davon beim klaren 4:0-Erfolg des SV Uttenweiler am Samstag in der Göge. Das Spitzenspiel war am Ende eine glasklare Sache für die Gäste. In Riedlingen gab es ein Fairplay des Hundersingers Marcel Störkle. Und einen Schiedsrichterwechsel. Den ersten Saisonsieg feierte der SV Sigmaringen: 2:0-Erfolg in Laiz, das nun schweren Zeiten entgegengeht. Nach Spieltagen gerechnet ist ein Drittel der Saison vorbei, alles deutet auf einen Titelzweikampf zwischen Uttenweiler und Bad Schussenried hin.

FC Laiz - SV Sigmaringen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Sami-Burak Kalyoncu (58.), 0:2 Julius Frank (90.+5.). - Z.:200. - In einem wenig ansehnlichen Spiel ließen die ersten Torchancen lange auf sich warten: Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff kamen Laiz und Sigmaringen jeweils einmal vor das Tor des Gegners. Auch der zweite Durchgang blieb ereignisarm, der Führungstreffer von Kalyoncu nach einem Eckball war gleichzeitig die erste zählbare Aktion in den zweiten 45 Minuten. Die Kreisstädter ließen in der Folgezeit deutlich nach und beschränkten sich auf die Verwaltung der Führung. Laiz blieb am Ende einfach zu ungefährlich und kam nicht mehr zwingend vor das Tor der Gäste. Der Treffer von Julius Frank in der Nachspielzeit entschied das Spiel. „Das hatte heute eher den Charakter eines torlosen Remis. Wenige Torszenen, viele Mittelfeldaktionen. Am Ende wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Der Sieg für Sigmaringen ist schmeichelhaft“, berichtete FCL-Abteilungsleiter Heiko Zoll nach der Partie.

FV Bad Schussenried - SV Bad Buchau 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 Fabian Baur (36.), 1:1 Sebastian Wildenstein (77.), 2:1 Patrick Baur (79.). - Z.:550. - Im Lokalderby waren die Gäste aus Bad Buchau zunächst überlegen und kontrollierten das Spielgeschehen. Den verdienten Führungstreffer erzielte dann Fabian Baur auf Vorlage von Luca Barta. In der Folgezeit hatte das Team vom Federsee weitere Großchancen, Richard Bin und Fabian Kugler verpassten diese allerdings fahrlässig. In der zweiten Spielhälfte kippte die Spielverteilung und Bad Schussenried konnte mehr Akzente setzen. Mit langen Bällen auf den Topstürmer Bonelli brachten sie so die Gäste immer wieder in Bedrängnis. Der Ausgleich gelang dann Sebastian Wildenstein in der Schlussphase. Dabei profitierte er von einem Missverständnis in der SVBB- Defensive, sodass er aus kurzer Distanz keine große Mühe mit dem Torerfolg hatte. Kurz darauf legten die Hausherren nach, Patrick Baur erzielte auf Vorlage von Felix Bonelli den Siegtreffer. Fazit: Eine zweigeteilte Begegnung, an deren Ende der FVBS als glücklicher Sieger vom Platz geht.

FV Altshausen - FV Neufra 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Fabian Brehm (74.). - Z.:220. - Neufra fand zu Beginn der Begegnung überhaupt keinen Zugriff auf die Begegnung, die Gastgeber war dadurch auch die tonangebende Mannschaft. Allerdings war so wieder ein altbekanntes Problem des FVA ersichtlich: Die Chancenverwertung. Felix Mattmann und Patrick Hugger verpassten dabei die Führung jeweils nur knapp (18./37.). Nach dem Seitenwechsel kam Neufra immer besser ins Spiel und erspielte sich auch einige Möglichkeiten. Den ersten Treffer der Begegnung landete dann Goalgetter Fabian Brehm, dem nach einem Eckball das 0:1 gelang. In der Schlussphase ging es hin und her, beide Teams kamen nochmals zu Torszenen. Kurz vor Schluss hatte Altshausen den Ausgleich abermals auf dem Fuß, Maximilian Raisle vergab jedoch (82.). „Wir waren heute mindestens gleichwertig, bringen allerdings den Ball nicht im Tor unter. Am Ende wurden wir von Neufra eiskalt bestraft“, resümierte Altshausens Teammanger Werner Werz nach Abpfiff des Spiels.

SV Hohentengen - SV Uttenweiler 0:4 (0:3). - Tore: 0:1, 0:2 Michael Wiest (12./19.), 0:3 Felix Kötzle (21.) 0:4 Johannes Jäggle (90.). - Z.:400. - „Uns wurden heute eindeutig die Grenzen aufgezeigt. Uttenweiler zeigte heute eine landesligareife Vorstellung und hat absolut verdient gewonnen“, sagte Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle nach der Begegnung und anerkannte den Sieg der Gäste. Durch die frühen Treffer durch Michael Wiest und Felix Kötzle war schnell klar, in welche Richtung sich die Partie entwickeln würde. Nach der Anfangsphase schaltete der SVU einen Gang zurück, jedoch ohne die Spielkontrolle an die Hausherren abzugeben. Am Ende ist der SV Hohentengen mit dem 0:4-Endergebnis noch gut bedient, für Uttenweiler war ein noch höherer Sieg drin.

TSV Riedlingen - SF Hundersingen 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Timo Bischofberger (15.), 1:1 Fabian Ragg (18.), 1:2 Timo Bischofberger (86.).- Z.:400.- In einem temporeichen Spiel gab es von Beginn an etliche Torraumszenen zu vermerken, die Teams waren offensiv eingestellt. Zunächst brachte Bischofberger die Gäste nach einem Sololauf in Front, ehe nur drei Minuten später Fabian Ragg auf der Gegenseite den Ausgleich erzielte. Hundersingen war in der Folgezeit die bessere Mannschaft. Über ihre pfeilschnellen Außenstürmer verbreiteten die SF Hundersingen immer wieder Gefahr. Kurz vor Schluss traf dann Timo Bischofberger mit seinem zweiten Treffer des Tages zum verdienten Sieg. Kurz vor der Pause zeichnete sich Hundersingens Marcel Störkle durch eine Fairplayaktion aus. Nach einem vermeintlichen Foul a n ihm pfiff Schiedsrichter Daniel Meier Elfmeter, ehe Störkle beim Schiedsrichter vorstellig wurde und zugab, nicht gefoult worden zu sein. Meier nahm den Elfmeter zurück. Meier selbst konnte in der 80. Minute nach einer Zerrung die Partie nicht weiter leiten, für ihn sprang Alois „Wiese“ Steiner ein und brachte die Partie souverän über die Zeit.

SGM Blönried/Ebersbach - TSG Rottenacker 3:2 (2:1). - Tore: 1:0 Fabian Müller (30./FE), 2:0 Jakob Weiß (36.), 2:1 Tim Sachpazidis (44.), 2:2 Timm Walter (58.), 3:2 Lorenz Weiß (82.). - Besonderes Vorkommnis: Timm Walter (TSGR) vergibt Strafstoß (64.). - Z.:200. - Blönried erwischte einen sehr guten Start in die Partie und zwang die Gäste so früh in die Defensive. Nach einigen verpassten Chancen, darunter ein früher Lattentreffer von Jakob Weiß (2.), sorgte Fabian Müller Mitte der ersten Halbzeit für die längst überfällige Führung. Kurz darauf erhöhte Jakob Weiß per Direktabnahme auf 2:0. In einer grandiosen ersten Halbzeit der Hausherren trübte dann lediglich der überraschende Anschlusstreffer durch Sachpazidis kurz vor der Pause die Stimmung. Rottenacker kam schwungvoll aus der Halbzeitpause und war nun das bessere Team. Timm Walter gelang der Ausgleich und hatte wenig später sogar die Führung auf dem Fuß, scheiterte dann jedoch mit seinem Strafstoß am Blönrieder Keeper Julian Schill (64.). Dies war gleichzeitig wieder ein Weckruf für die Gastgeber, die gegen Ende der Partie wieder besser mitspielten und zu Offensivaktionen kamen. Lorenz Weiß gelang der späte Siegtreffer. Fazit: Blönried/Ebersbach zeigt eine tolle Leistung in den ersten 45 Minuten, gibt dann allerdings das Spiel schon fast wieder aus der Hand. Dennoch ein verdienter Heimerfolg.

TSG Ehingen - FC Krauchenwies/Hausen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Valentin Gombold (45.), 1:1 Patrick Vogler (50.). - Sehenswert war zwar die Entstehung des 1:0: Daniel Topolovac gab die Vorlage und Valentin Gombold konnte unmittelbar vor der Pause das 1:0 erzielen. Doch dieser knappe Vorsprung reichte nicht. Die Gäste glichen nach der Pause aus. „In der zweiten Halbzeit hatten wir fünf klare Torchancen, doch es fehlte ein Vollstrecker“, bedauerte TSG-Trainer Roland Schlecker. Aus bisher drei Heimspielen hat sich die TSG gerade einmal zwei Punkte gesichert.

SG Altheim - SG Hettingen/Inneringen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Sandro Oliveira (30.), 1:1 Louis Sauter (48.). - „Wir hatten viel Pech und haben viele Chancen ausgelassen“, sagte SG-Spielführer Peter Leicht. Was jedoch sehr wichtig war: Die Gastgeber zeigten eine gute kämpferische Leistung, haben sich bei vielen Torchancen jedoch nicht belohnt. Doch Peter Leicht sieht auch Positives: „Auf der am Sonntag gezeigten Leistung kann man aufbauen.“