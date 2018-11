Uttenweiler kann die Steilvorlage nicht nutzen

Mit einem torlosen Remis bei der TSG Ehingen hat sich der FV Bad Schussenried am Wochenende die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bezirksliga gesichert. Die Violetten profitierten dabei von der Tatsache, dass der SV Uttenweiler am Sonntag gegen den FV Neufra/D. beim 0:1 zu Hause die zweite Niederlage in Folge einstecken musste und deshalb das 0:0 am Samstag zwischen Ehingen und Bad Schussenried nicht als Steilvorlage nutzen konnte. Der FV Neufra ist durch den 1:0-Erfolg an den SV Uttenweiler rangerückt. Beide trennt nur noch das Torverhältnis.

SV Uttenweiler - FV Neufra/D. 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Robert Henning (78.). - Z.: 200. - BV: Viktor Ruff (SVU) verschießt Elfmeter (71.). - Im Topspiel verliert der SVU und verpasst damit die Chance, die Tabellenführung zurückzuerobern. Im ersten Durchgang hatte der Gastgeber etwas mehr vom Spiel. Viele Torchancen ergaben sich jedoch nicht, da Neufra im Mittelfeld die Räume eng machte. Die beste Chance vergab Felix Kötzle (25.), als er aus halbrechter Position nicht platziert genug abschloss. Bei einem Freistoß von Viktor Ruff parierte Ivan Baric im FVN-Tor stark (30.). Nach dem Seitenwechsel wurde Neufra stärker. Fabian Brehm setzte sich im Strafraum durch, zielte aber knapp am langen Pfosten vorbei (56.). Beim ersten ernsthaften SVU-Angriff in Halbzeit zwei wurde es brandgefährlich. Nach Alexander Bux’ Flanke war im Strafraum-Gewühl eine FVN-Hand im Spiel. Den fälligen Strafstoß verschoss Viktor Ruff, und auch den Nachschuss hielt Baric (71.). In der 78. Minute schoss Robert Henning seinen FV Neufra in Führung. Nach einem ein langen Diagonalball und einer mustergültigen Kopfballablage von Fabian Brehm. Die Gäste brachten den Auswärtssieg locker über die Zeit, auch weil Uttenweiler die Kräfte schwanden.

SV Sigmaringen - SG Hettingen/Inneringen 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Santy Sarr (28.), 1:1 Jan Kempf (42.), 2:1 Alexander Hoch (58.), 2:2 Jan Kempf (90.+2.). - Z.:100. - Die Zuschauer in Sigmaringen sahen ein ausgeglichenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Der erste Treffer der Partie gelang dann Santy Sarr, der die Kreisstädter Mitte der ersten Halbzeit nach einem Eckball in Führung brachte. Die Antwort des Aufsteigers erfolgte noch vor der Pause: Kempf profitierte von einem Abwehrfehler der Hausherren und glich aus. Auch im zweiten Spielabschnitt begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, Vorteile waren nicht wirklich auszumachen. Am Ende steht so eine absolut gerechte Punkteteilung. „Der späte Rückschlag in der Nachspielzeit ist natürlich bitter. Dennoch geht das Ergebnis in Ordnung, Hettingen war heute gleichwertig“, resümierte Sigmaringens Coach Helmut Ulmer nach Abpfiff der Partie.

FC Krauchenwies/Hausen - TSV Riedlingen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Fabian Ragg (11.), 0:2 Matthias Maurer (42.). - Gelb-Rote Karte: Timmy Rauser (75./FCK/H; wdh. Unsportlichkeit). - Z.:200. - In einem schwachen Bezirksligaspiel gab es über den gesamten Spielverlauf kaum Highlights zu notieren. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab, beide Teams ließen offensive Geistesblitze über weite Strecken vermissen. Riedlingen verwertete direkt die erste Möglichkeit zum 0:1 durch einen Kopfballtreffer von Fabian Ragg. Noch vor der Pause erhöhte der Aufsteiger durch Maurer. Direkt im Anschluss kam der FCK zum ersten Mal gefährlich vor das Tor des Gegners, Raphael Göggel traf jedoch nur den Pfosten (43.). Der zweite Durchgang blieb dann recht ereignisarm, die Gäste verwalteten den Vorsprung und brachten den Sieg über die Zeit. „Ein wenig ansehnliches Spiel heute. Beide Teams zeigten eine schwache Darbietung. Der Sieg für Riedlingen ist schmeichelhaft, da wir eigentlich über 90 Minuten auf Augenhöhe waren“, berichtete Krauchenwies’ Abteilungsleiter Björn Freisinger nach dem Ende der Begegnung.

SV Bad Buchau - SF Hundersingen 2:4 (0:2). - Tore: 0:1 Felix Freyer (11.), 0:2, 0:3 Marcel Störkle (23./63.), 1:3 Luca-Raphael Barta (74.), 2:3 Viktor Hasenkampf (76.), 2:4 Dennis Heiß (82.). - Z.:200. - Das Team vom Federsee erwischte zwar den besseren Start in die Partie, verpasste allerdings die frühe Führung. Im Gegenzug schloss Freyer zum 0:1 ab. Der Defensivakteur der Gäste legte dabei einen beindruckenden Sololauf aus der eigenen Hälfte hin. Ab diesem Zeitpunkt kippte die Partie: Die Sportfreunde konnten ihr Spiel komplett durchziehen. Aus einer kompakten Defensive heraus konterten die Gäste die Hausherren gnadenlos aus, allen voran Xaver Koch und Marcel Störkle sorgten für Gefahr. Erst beim Stande von 0:3 kam der SV Bad Buchau langsam wieder in die Partie. Nach den Anschlusstreffern durch Barta und Hasenkampf keimte nochmals Hoffnung auf einen Punktgewinn auf, doch Dennis Heiß erstickte diese nur wenig später mit seinem Treffer zum 2:4- Endstand. „Das Ergebnis ist gerecht. Hundersingen hat heute echt clever gespielt und uns dabei mehrmals kalt erwischt. Wir fanden schlichtweg kein Mittel gegen ihr temporeiches Konterspiel“, sagte Bad Buchaus Pressewart Jens Polm im Anschluss an das Aufeinandertreffen.

SGM Blönried/Ebersbach - FC Laiz 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Johannes Oswald (12.), 1:1 Linus Weiß (48.), 2:1 Jakob Weiß (55.), 2:2 Markus Marquard (58.). - Z.:150. - „Wir zeigten heute keine gute Leistung. Am Ende werden wir noch deutlich besser mit dem Remis leben können als der FC Laiz“, berichtete Blönrieds Abteilungsleiter Joachim Streng nach der Begegnung. Blönried/ Ebersbach konnte zwar optische Vorteile vorweisen, brachte allerdings nichts Zwingendes aus dem vielen Ballbesitz hervor. Die Gäste hingegen präsentierten sich zielstrebiger und wacher. Immer wieder kam Laiz gefährlich vor das Tor der Hausherren. Zur Halbzeit waren die Gastgeber sogar noch gut bedient mit dem 0:1-Rückstand. Auch nach der Pause war Laiz die bessere Mannschaft, einzig die Chancenverwertung passte nicht. Linus und Jakob Weiß bestraften diese Nachlässigkeiten kurz nach der Pause und konnten so die Partie drehen. Laiz drohte so sogar die Niederlage, doch Markus Marquard verhinderte dies: Im Anschluss an ein grobes Missverständnis zwischen Torwart und Verteidiger unterlief Marquard einen Rückpass und traf zum 2:2-Schlusspunkt.

FV Altshausen - SV Hohentengen 0:0. - Z.:150. - Der FV Altshausen war im ersten Durchgang spielbestimmend, einziges Manko: die Chancenverwertung. Die besten Möglichkeiten vergaben Martin Funk per Fernschuss (7.) sowie Torjäger Patrick Hugger aus kurzer Distanz (11.). Der zweite Durchgang gestaltete sich ausgeglichen, nun kamen auch die Göge-Kicker zu ihren Möglichkeiten, vor allem Kai Rememsperger und Fabian Beckert brachten die FVA-Defensive in Bedrängnis. Die beste Möglichkeit der zweiten Halbzeit ereignete sich erst in der Schlussphase: Fabian Beckert stand plötzlich alleine vor Sven Fritzen, der FVA-Schlussmann konnte das Spielgerät jedoch gerade noch so über den Querbalken lenken (80.). „Heute kann man der Mannschaft keine Vorwürfe machen, die Einstellung hat im Gegensatz zur vergangenen Woche gestimmt. Lediglich die Chancenverwertung wird uns zum Verhängnis“, resümierte Altshausen Teammanager Werner Werz nach dem Spiel.

TSG Ehingen - FV Bad Schussenried 0:0. - Gelb-Rot: Mathias Soukup (55.), Ismael Cini (82./bd. TSG).

TSG Rottenacker – SG Altheim 1:6 (1:2). - Tore: 0:1 Christian Lutrelli (8.), 1:1 Francesco d’Alessio (23.), 1:2 Johannes Rech (44.), 1:3 Jens Bühner (47.), 1:4 Peter Leicht (50.), 1:5 Sandro Oliveira (56.), 1:6 Andreas Kottmann (72.).