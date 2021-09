Uttenweiler ist zurück in der Spur

Der Torhunger hat einen Namen: SV Hohentengen. Gegen die SG Hettingen/Inneringen erzielte die Mannschaft um Spielertrainer Fabian Beckert beim 9:0-Erfolg in Hettingen die Saisontreffer 13 bis 21, erneut gelangen Beckert selbst drei Treffer, ebenso wie Lukas Stützle. Beckert führt die Torjägerliste mit acht Treffern an. Ex-Göge-Goalgetter Manfred Löffler dürfte es freuen. So richtig mithalten kann da weder eine andere Mannschaft noch ein anderer Spieler. Doch die TSG Ehingen hat nach vier Spielen ebenfalls zehn Punkte auf dem Konto, wie der SV Hohentengen. Weiter punktelos im Urlaubsmodus ist der SV Bad Buchau - 0:2 gegen Krauchenwies/Hausen.

SV Bad Buchau - FC Krauchenwies/Hausen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Timmy Rauser (35.), 0:2 Jonas Back (63.). - Z.:200. - Bad Buchau zeigte sich klar verbessert im Vergleich zur Vorwoche, als es eine 2:5-Klatsche gegen den SV Langenenslingen setzte. Gegen den FCK waren die Hausherren defensiv zunächst sehr stabil. Einziges Manko war die Offensive, die aufgrund der urlaubsbedingten Ausfallmisere immer noch sehr einfallslos wirkte. Krauchenwies gelang mit dem ersten nennenswerten Angriff hingegen direkt das 0:1: Julian Haberer steckte auf Timmy Rauser durch, der dann nur noch einschießen musste. Die zweite Halbzeit blieb recht ereignislos, da der FCK das Ergebnis verwaltete und das Team vom Federsee kaum ins letzte Drittel kam. Das 0:2 von Jonas Back besiegelte den FCK-Sieg. „Uns fehlt noch die Routine und der Kader ist zu dünn besetzt. Dadurch können wir derzeit noch wenig Qualität in der Offensive bieten. Krauchenwies ist hingegen eiskalt und nutzt die wenigen Chancen hocheffizient. Ein verdienter Sieg für die Gäste“, resümierte SVBB-Pressewart Jens Polm nach dem Abpfiff.

FV Altheim - SV Uttenweiler 0:2 (0:2). - Tore: 0:1 Florian Geiselhart (10.), 0:2 Pascal Volz (35./FE).- Z.:150. - „Wir kamen gut ins Spiel und selbst nach dem Gegentor haben wir nicht aufgesteckt, das 0:2 hat hingegen den Spielausgang bereits entschieden“, berichtete Altheims Trainer Johannes Reuter nach der Partie. Auch nach dem zweiten Gegentreffer begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, allerdings gab es ab der Schlussphase der ersten Halbzeit keine einzige Torchance mehr zu sehen. Uttenweiler hielt die Altheimer Stürmer perfekt in Schach und geht letzten Endes mit einem verdienten Erfolg nach Hause.

SG Hettingen/Inneringen - SV Hohentengen 0:9 (0:4). - Tore: 0:1 Fabian Beckert (14.), 0:2 Lukas Stützle (25.), 0:3 Manuel Sommer (29.), 0:4 Fabian Beckert (39.), 0:5, 0:6 Lukas Stützle (53./67.), 0:7 Fabian Beckert (79.), 0:8 David Gebhart (84.), 0:9 Sandro Hahn (90.). - Z.:200. - Die Hohentenger Torflut hält an: Nach dem 7:3 gegen SW Donau am vergangenen Donnerstag erzielen die Göge- Kicker nun neun Tore in Hettingen. Damit grüßen die Gäste nun als Tabellenführer von der Spitze der Liga und konnten bereits 21 Tore in nur vier Spielen erzielen. Der SVH zeigte sich dabei erbarmungslos und mit einem großen Offensivdrang. Die Partie war bereits vor der Pause entschieden, der Top-Sturm um Spielertrainer Beckert und Lukas Stützle blieb jedoch torhungrig, dies sorgte am Ende sogar fast für ein zweistelliges Ergebnis.

SG Öpfingen - SF Hundersingen 3:3 (2:3). - Tore: 1:0 Philipp Mall (5.), 1:1 Marcel Störkle (12.), 2:1 Patrick Herzog (19.), 2:2, 2:3 Julian Störkle (40./44./FE), 3.3 Jonas Herde (69.). - Es fing ganz gut an aus Sicht der Gastgeber, als Philipp Mall nach Vorarbeit von Jonas Herde schon nach fünf Spielminuten erfolgreich war. Doch Marcel Störkle konnte ausgleichen, ehe Patrick Herzog erneut die SG Öpfingen in Führung brachte. Kurios die letzten Minuten vor der Pause, als Julian Störkle zunächst ausglich und dann auch noch einen Elfmeter zur Halbzeitführung verwandelte. Im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber noch einige gute Torchancen und das 3:3 durch Jonas Herde war klar verdient.

TSG Ehingen - SG Altheim 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Valentin Gombold (25.), 1:1 Andreas Kottmann (74./FE), 2:1 Elias Madarac (85./FE), 3:1 Luan Kukic (90.). - Gelb-rot: Florian Madl (35./SGA).

FV Schelklingen-Hausen - SV Langenenslingen 2:3 (1:2). - Tore: 0:1 David Bücheler (12.), 0:2 Jürgen Hinderhofer (24.). 1:2 Luca Schleiblinger (35./FE), 1:3 Moritz Sauter (54.), 2:3 Julian Leicht (89.). - Die Mannschaft von Trainer Fabian Flinspach hat nicht den erwarteten zweiten Heimsieg eingefahren. Anfangs war der Gastgeber spielerisch besser, doch Langenenslingen hat aus den ersten beiden Chancen gleich Tore gemacht. Die Schelklinger Tore von Luca Schleiblinger und Julian Leicht waren an diesem Tag zu wenig. „Es war ein gebrauchter Sonntag“, sagte Trainer Fabian Flinspach, der nach vier Spielen allerdings mit sechs Punkten eine gute Bilanz aufweist. Für Langenenslingen war es der zweite Sieg in Folge.

SGM Schwarz Weiß Donau - FV Bad Saulgau 3:2 (1:2). - Tore: 1:0 Lukas Ottenbreit (3.), 1:1, 1:2 Julian Bechtle (23./40.), 2:2 Kevin Wehle (51.), 3:2 Jochen Leichtle (59.). - Gelb-rot: Jannik Sachpazidis, Rot: FV Saulgau (beide 82.). - „Jetzt haben wir einen guten Anfang gemacht und erstmals drei Punkte geholt“, sagt ein zufriedener Trainer Timm Walter. In einem ausgeglichenen Spiel hatte Schwarz Weiß ein Chancenplus und hätte sogar höher gewinnen können. Gegen Spielende war es dann aber noch eine Zitterpartie.

Verlegt: SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler - SGM SC Blönried/SV Ebersbach (Do., 9. Sep., 19 Uhr).