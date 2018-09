Uttenweiler ist seit 630 Minuten ohne Gegentor

Der SV Uttenweiler bleibt in der Fußball-Bezirksliga das Maß aller Dinge. Auch gegen die TSG Rottenacker blieb Uttenweiler beim 2:0-Erfolg ohne Gegentor. Das bedeutet sieben Spiele, sieben Siege, 15:0 Tore. 630 Minuten ohne Gegentor. Der FV Bad Schussenried ist der Wiest-Mannschaft auf den Fersen. Felix Bonelli schoss die Violetten zum 3:1-Sieg in Hundersingen, die mit gerade mal drei Zählern auf dem vorletzten Platz bleiben, zwei Punkte hinter Krauchenwies, Altheim und Laiz (alle fünf Punkte). Nur der Tabellenletzte Sigmaringen (1) steht noch schlechter da, als der Relegationsteilnehmer vom Sommer.

FC Krauchenwies/Hausen - FV Altshausen 2:4 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Marvin Igel (9. /44.), 1:2 Aaron Göggel (64./FE), 2:2 Timo Mattutis (66.), 2:3, 2:4 Patrick Hugger (69./90.+2.). - Z.: 170. - Krauchenwies war im ersten Durchgang zunächst optisch überlegen, kam jedoch kaum gefährlich vor das Tor der Gäste. Anders dagegen der FV Altshausen: Trotz des geringeren Ballbesitzes erspielte sich die Wenzel-Elf einige Chancen. Marvin Igel sorgte durch einen verwandelten Strafstoß zu Beginn der Partie und mit einem weiteren Treffer kurz vor der Pause für den verdienten 0:2-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel zunehmend. Erst Mitte der zweiten 45 Minuten nahm die Begegnung wieder Fahrt auf. Krauchenwies gelang - etwas überraschend - durch einen Doppelschlag der Ausgleich. Der FVA steckte diesen Schock gut weg und kam zurück: Patrick Hugger stellte die Führung wieder her. In der Schlussphase sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch. Die Hausherren verpassten den späten Ausgleich, stattdessen sorgte der FVA mit einem Konter für die Entscheidung. „Altshausen spielte die klar bessere erste Hälfte, wir hatten leider erst im zweiten Durchgang Zugriff auf die Partie. Am Ende ein gerechtes Ergebnis, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit“, berichtete der FCK-Vorsitzende Marcel Gauggel.

SV Sigmaringen - TSG Ehingen 1:2 (0:0). - Tore: 0:1 Julian Guther (51.), 1:1 Julian Haberer (60.), 1:2 Marian Degen (64.). - Z.: 200. - „Ich habe selten einen solch unverdienten Sieg wie heute erlebt“, sagte SVS-Trainer Helmut Ulmer nach Abpfiff der Begegnung. Die Kreisstädter zwangen Ehingen in die Defensive und erspielten sich einige Großchancen, die allerdings meist leichtfertig vergeben wurden. Ehingen profitierte bei den beiden Treffern jeweils von Nachlässigkeiten der Sigmaringer Defensive. Ansonsten hatten die Gäste über 90 Minuten keine Torraumszenen zu verzeichnen. Am Ende ist die schlechte Chancenverwertung der Sigmaringer spielentscheidend. Die TSG Ehingen war auf der anderen Seite dagegen gnadenlos effizient.

TSV Riedlingen - SG Altheim 6:2 (3:1). - Tore: 1:0 Felix Schmid (4.), Pascal Schoppenhauer (14.), 3:0 Fabian Ragg (40.), 3:1 Jens Bühner (45.), 4:1 Pascal Schoppenhauer (48.), 4:2 Christian Lutrelli (63.), 5:2 Felix Schmid (74.), 6:2 Fabian Ragg (79.). - Z.:250. - Der Aufsteiger legte von Beginn an eine offensive Spielweise an den Tag und schnürte so die SGA schon früh in der Defensive ein. Altheim kam erst kurz vor der Pause wieder besser ins Spiel, zu diesem Zeitpunkt lag Riedlingen aber schon mit 3:0 vorne. Jens Bühner sorgte mit seinem Anschlusstreffer wieder für Hoffnung. Diese wurde nach dem Seitenwechsel wieder erstickt. Riedlingen knüpfte an die überzeugende erste Halbzeit an und wurde immer wieder gefährlich. Die Zuschauer bekamen dadurch ein wahres Torefestival mit acht Treffern zu sehen, an dessen Ende die Hermanutz-Mannschaft als hochverdienter Sieger vom Feld ging. „Wir waren heute das bessere Team und haben absolut verdient gewonnen. Das Endergebnis ist in Anbetracht des Spielverlaufs allerdings etwas zu hoch ausgefallen“, resümierte Riedlingens Spielleiter Martin Hinz nach dem Spiel.

SV Bad Buchau - SGM Blönried/ Ebersbach 4:1 (1:1). - Tore: 0:1 Marc Doehring (3.), 1:1 Fabian Baur (23.), 2:1 Luca-Raphael Barta (62.), 3:1 Fabian Baur (75.), 4:1 Viktor Hasenkampf (90.). - Z.:300. - Die Gäste starteten stark in die Partie und gingen früh durch Doehring in Führung. Bad Buchau zeigte sich von dem frühen Gegentreffer unbeeindruckt und spielte danach gut mit. Fabian Baur gelang dann per direkten Freistoß der verdiente Ausgleich. Im Anschluss an den Seitenwechsel dominierte der Gastgeber und drängte auf die Führung. Diese gelang wenig später Youngster Luca Barta auf Vorlage von Artur Klein. In der Schlussphase beseitigten Fabian Baur und Viktor Hasenkampf die letzten Zweifel am Sieg der Hausherren. „Der Erfolg ist verdient, fällt jedoch zu hoch aus. Die Gäste aus Ebersbach waren vor allem in Durchgang eins auf Augenhöhe und haben Paroli geboten“, sagte Bad Buchaus Pressewart Jens Polm.

FV Neufra/D. - FC Laiz 0:0. - Gelb- Rote Karte: Jörg Heckenberger (72./FVN; Unsportlichkeit). - Z.:150. - „Ein mageres Spiel. Die beiden Mannschaften hätten wohl auch noch zwei Stunden weiterspielen können, am Ergebnis hätte sich nichts getan“, berichtete Neufras Stadionsprecher Ulrich Münst nach der Partie. In einer ereignisarmen Begegnung ließen die Teams die offensiven Akzente fast durchgehend vermissen. Die beste Aktion der Gäste hatte Ousman Sanyang, der das Spielgerät in der Anfangsphase an den Querbalken setzte (18.), auf der Gegenseite verpasste Fabian Brehm kurz vor Schluss freistehend vor dem Gästekeeper. Am Ende eine gerechte Punkteteilung, die dem Titel „torloses Remis“ absolut gerecht wird.

SF Hundersingen - FV Bad Schussenried 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Felix Bonelli (13.), 1:1 Eigentor (85.), 1:2, 1:3 Felix Bonelli (86./90.). - Z.:170. - Hundersingen wirkte zunächst verunsichert und ließ jeden Offensivdrang vermissen. Der blitzschnelle Bonelli bestrafte dies prompt durch den frühen Treffer zum 0:1. Die Hausherren kamen erst Mitte der ersten Halbzeit besser in die Partie. Dabei stellte sich jedoch ein eindeutiges Manko heraus: Die Chancenverwertung. Dies setzte sich auch im zweiten Durchgang fort, erst kurz vor Schluss gelang der Ausgleich. Im direkten Gegenzug wurden die SFH jedoch gleich wieder bestraft, Felix Bonelli vollendete jeweils einen Konter der Gäste und sicherte so den Sieg für den FVBS. „ Derzeit gibt es wenig Positives zu berichten. Am Ende konnten wir leider nicht mal den Punktgewinn sichern. Bad Schussenried war heute einfach die cleverere Mannschaft“, resümierte Hundersingens Abteilungsleiter Karl Störkle nach dem Aufeinandertreffen.

SG Hettingen/Inneringen - SV Hohentengen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Kai Remensperger (37./85.), 0:3 Haris Saljanin (90.). - Z.:100. - Der SV Hohentengen war von Beginn an dominant und drängte auf den Führungstreffer. Nach einigen verpassten guten Chancen dauerte es bis kurz vor der Pause, ehe Kai Remensperger mit einem satten Distanzschuss die hochverdiente Führung erzielte (37.). Hettingen blieb über weite Strecken viel zu harmlos, die beste Möglichkeit der Hausherren verpasste Florian Dangel (40.). In der Schlussphase sorgten Remensperger und Saljanin mit weiteren Toren für die endgültige Entscheidung. Fazit: Hohentengen zeigte ein starkes Spiel gegen schwache Hausherren, die am Ende mit dem 0:3 noch gut bedient waren.

SV Uttenweiler - TSG Rottenacker 2:0 (2:0). - Tore: 1:0 Viktor Ruff (14.). 2:0 Daniel Schmid (38.). - Zuschauer: 160. - Siebtes Spiel, siebter Sieg. Uttenweiler lässt sich nicht aufhalten. Die Gäste standen von Beginn sehr tief und ließen dem Gastgeber wenig Räume, um ein druckvolles Spiel aufzubauen. Uttenweiler versuchte durch Kombinationsspiel Lücken in den Abwehrverband zu reißen, doch der böige Wind machte schnelle Spielverlagerungen durch Diagonalbälle fast unmöglich. Die Gäste suchten ihr Heil in Kontern. Dann bediente Pascal Haberbosch Viktor Ruff, der aus rund 25 Metern trocken abzog - 1:0 (14.). Die Gäste blieben defensiv, Uttenweiler fand nur schwer Lücken in der Defensive. Rottenacker fuhr nach einer halben Stunde einige Konter, die beste in der 37. Minute, als Philipp Keckeisen im SVU-Tor gegen Daniel Meier mit einem Reflex parierte. Fast im Gegenzug fiel das 2:0 für Uttenweiler: Marc Vogel setzte sich auf der linken Außenbahn durch und passte auf Daniel Schmid in der Mitte, der den Ball aus zwölf Metern versenkte. Nach dem Wechsel blieb Rottenacker defensiv, ehe sie mit zunehmender Spieldauer versuchte, auch offensive Akzente zu setzen. Aber die Abwehr Uttenweilers hielt Stand. Der Gastgeber kontrollierte die Partie und schaltete etwas zurück, hatte aber Chancen, die Führung auszubauen.