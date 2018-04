Uttenweiler fertigt den FV Neufra ab

Die Sieger des Mittwochabends in der Fußball-Bezirksliga heißen FC Laiz und SV Uttenweiler. Der FC Laiz bezwang Hohentengen mit 3:2, Uttenweiler besiegte den FV Neufra mit 5:0.

FC Laiz - SV Hohentengen 3:2 (3:0). - Tore 1:0 Dominik Weber (4.), 2:0 Stefan Mergel (32.), 3:0 Dominik Weber (40.), 3:1 Wolfgang Birkler (71.), 3:2 Fabian Beckert (85.). - Zuschauer: 100. - Der FC Laiz begann furios und spielte gegen ersatzgeschwächte Hohentengener von Beginn an nach vorne. Bereits nach vier Minuten trat Patrick Nowak eine Ecke in die Mitte, Dominik Weber war zur Stelle - 1:0 (4.). Laiz setzte nach, brauchte aber bis zur 32. Minute, ehe es erneut klingelte. Wieder war Patrick Nowak der Vorbereiter. Dieses Mal trat er einen Freistoß nach innen, Spielertraienr Stefan Mergel vollstreckte - 2:0 (32.). Acht Minuten später der dritte vorbereitende Streich von Nowak. Dieses Mal war es zur Abwechslung wieder eine Ecke, Weber stand wie beim 1:0 goldrichtig - 3:0 (40.). So ging es in die Pause. „Wir haben gesagt, dass wir so weiterspielen müssen und nicht nachlassen dürfen“, sagte Laiz’ Abteilungsleiter Heiko Zoll nach dem Spiel. Doch seine Mannschaft ließ nach. „Je länger das Spiel gedauert hat, umso hektischer wurden wir“, so Zoll. Doch Hohentengen brauchte zu lange für den Anschluss. Wieder leitete ein Standard die Situation ein, Birkler verwertete die Ecke zum 1:3 aus Sicht der Gäste (71.). Das 3:2 erzielte Goalgetter Fabian Beckert fünf Minuten vor dem Ende nach einem langen Ball, den gleich zwei Laizer Abwehrspieler falsch einschätzten und Beckert aus rund 20 Metern trocken abzog.

FV Neufra/D. - SV Uttenweiler 0:5 (0:3). - Tore: 0:1, 0:2 Johannes Jäggle (21./33.), 0:3, 0:4 Pascal Volz (40./58.), 0:5 Johannes Jäggle (82.). - Z.: 180. - BV: Uttenweilers Spielertrainer Wiest muss notärztlich versorgt werden. - Einen rabenschwarzen Tag erwischte der FV Neufra, einen starken Tag der SV Uttenweiler im Vergleich der beiden Ex-Landesligisten. Über die Außen hebelte die Mannschaft von Trainer Michael Wiest den Gastgeber aus, vier der fünf Tore fielen nach Kombinationen über die Außen oder nach Standards. Vor dem 1:0 ging es über die rechte Angriffsseite, Jäggle drehte sich schön um seinen Gegenspieler herum und netzte ein (21.). Vor dem 0:2 bediente Andreas Ganser Johannes Jäggle mit einem Freistoß, Jäggle stieg höher als die gesamte FVN-Abwehr und köpfte unbedrängt ein (33.). Die beste FVN-Chance hatte Fabian Brehm, der den Ball nach einer Flanke von Simon Spies gegen den Lauf von SVU-Torwart Daniel Maurer legte, aber auch das Tor verfehlte (38.). Noch vor der Pause erhöhte Pascal Volz auf 3:0 für Uttenweiler (40.), und auch nach der Pause bekam Neufra keinen Zugriff auf den Gegner. Erneut Volz (58.) und Jäggle mit seinem dritten Streich erhöhten auf 5:0 für die Gäste. Pech für SVU-Spielertrainer Michael Wiest. Nach einem Luftkampf fiel er auf die Schulter und musste notärztlich versorgt werden (42.).