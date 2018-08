Uttenweiler bleibt vorne dran

Der SV Uttenweiler bleibt dem FV Bad Schussenried dank eines 2:0-Sieges gegen den Aufsteiger SG Hettingen/Inneringen in der Fußball-Bezirksliga auf den Fersen. Bad Schussenried feierte in Altshausen - wie Uttenweiler - den zweiten Saisonsieg. Der SV Bad Buchau besiegte den SV Sigmaringen mit 5:2. Erfolge feierten auch Neufra und der FC Laiz, die damit ebenfalls unbesiegt bleiben.

SV Uttenweiler - SG Hettingen/Inneringen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Viktor Ruff (36.), 2:0 Marc Vogel (77.). - Der SV Uttenweiler legt einen starken Start in die Liga hin und feiert den zweiten Sieg in Folge. Am Sonntagabend lässt die Wiest-Mannschaft dem Aufsteiger keine Chance. Beim 2:0-Erfolg erzielt Viktor Ruff sein drittes Saisontor, Marc Vogel macht 13 Minuten vor dem Ende den Deckel drauf. Damit bleibt der SV Uttenweiler dem derzeitigen Klassenprimus aus Bad Schussenried auf den Fersen.

TSG Rottenacker - FV Neufra 0:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Fabian Brehm (29., 56.), 0:3 Jörg Heckenberger (64.). - Nach Aussage von Timm Walter zeigte seine Mannschaft in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel. Allerdings passierte nach einem krassen Fehler das 0:1. „Durch Leichtsinnsfehler haben wir in der zweiten Halbzeit unser Spiel kaputt gemacht“, sagte der Trainer. Nach dem 0:3 sei nicht mehr viel los gewesen, doch konnte der Gastgeber an der deutlichen Niederlage auch nichts mehr ändern. Beim Stande von 0:2 hatte Torhüter Patrick Brunner einen Elfmeter von Simon Spies gehalten.

FV Altshausen - FV Bad Schussenried 2:4 (2:3). - Tore: 1:0 Patrick Hugger (4.), 1:1 Patrick Baur (20.), 2:1 Julian Schweizer(25.), 2:2, 2:3, 2:4 Felix Bonelli (30./42./62.). - Z.:300. - Zu Beginn der Partie präsentierten sich die beiden Teams sehr ausgeglichen. Zunächst erzielte Patrick Hugger auf Vorlage von Maximilian Lupberger die frühe Führung, ehe Patrick Baur für die Gäste ausglich. Nach der abermaligen Führung des FVA durch Julian Schweizer ließen die Hausherren erheblich nach. Gleichzeitig spielte der FVBS nun immer schwungvoller und zielstrebiger. Im restlichen Verlauf der Partie gelang so Felix Bonelli ein Dreierpack zum verdienten Auswärtserfolg von Bad Schussenried. Im zweiten Spieldurchlauf waren insgesamt vom FV Altshausen kaum mehr nennenswerte Aktionen zu verzeichnen. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Bad Schussenried hat heute clever und effizient gespielt. Außerdem waren die Gäste in der zweiten Hälfte eindeutig die spielbestimmende Mannschaft“, sagte FVA-Teammanager Werner Werz im Anschluss an die Begegnung.

SV Hohentengen - FC Laiz 3:4 (2:1). - Tore: 0:1 David Weber (15.), 1:1 Eigentor (30.), 2:1 Manuel Sommer (45.), 2:2 Dominik Weber (49.), 3:2 Manuel Sommer (50.), 3:3 Dominik Weber (70.), 3:4 Johannes Oswald (85.). - Z.:200. - Die Zuschauer in Hohentengen bekamen ein durchweg ausgeglichenes und torreiches Spiel zu sehen, an dessen Ende das Team mit der besseren Chancenverwertung als Sieger vom Platz ging. Das schönste Tor des Tages erzielte SVH- Akteur Manuel Sommer zum zwischenzeitlichen 2:1 durch einen direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern. „Heute wär für Hohentengen eindeutig mehr drin gewesen. Wir haben uns die Niederlage allerdings selbst zuzuschreiben. In der Defensive zeigten wir eklatante Schwächen, in der Offensive nutzen wir unsere Möglichkeiten nicht konsequent. Auf der Gegenseite war Laiz heute einfach nur brutal effizient und gewinnt dadurch auch nicht unverdient“, resümierte SVH- Abteilungsleiter Clayton Sigle nach Abpfiff der Partie.

SV Bad Buchau - SV Sigmaringen 5:2 (2:1). - Tore: 1:0 Luca-Raphael Barta (18.), 1:1 Sven Beck (26.), 2:1 Viktor Hasenkampf (31.), 3:1 Sebastian Buck (48.), 4:1 Viktor Hasenkampf (77.), 4:2 Daniel Deli (79./FE), 5:2 Christian Gnannt (82.). - Z.:100. - Das Team vom Federsee war von der ersten Minute an tonangebend und schnürte die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Sigmaringens Offensivbemühungen beschränkten sich dabei lediglich auf vereinzelte Kontersituationen. Youngster Luca Barta sorgte für die frühe Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Sven Beck stellte Viktor Hasenkampf kurz vor der Halbzeitpause per Kopfball den alten Abstand wieder her. In Durchgang zwei wurde der Spielausgang dann früh klargemacht: Im Anschluss an das 3:1 durch Sebastian Buck war fast keine Gegenwehr der Kreisstädter mehr zu erkennen. Der Sieg des SVBB hätte letzten Endes sogar noch höher ausfallen können. „Wir waren von Beginn an überlegen gegen überraschend schwache Gäste. Der Treffer kurz nach der Halbzeit besiegelte den Heimerfolg, danach ging es nur noch um die Höhe des Sieges“, berichtete Bad Buchaus Pressewart Jens Polm nach der Partie.