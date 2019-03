Uttenweiler bleibt in Lauerstellung

Der FV Bad Schussenried marschiert in der Fußball-Bezirksliga weiter vorne weg. Dank eines 5:0-Sieges bei der SG Altheim bleiben die Violetten unangefochten an der Spitze. Drei Punkte dahinter folgt die TSG Ehingen, die mit einem 2:0-Sieg im direkten Duell den FV Neufra/Do. abschüttelte. In Lauerstellung bleibt der SV Uttenweiler, der mit 2:0 in Bad Buchau siegte und zwei Spiele weniger absolviert hat als die Konkurrenz. Mit zwei Siegen könnte der SVU mit Ehingen gleichziehen. Am Tabellenende bleiben Sigmaringen, Rottenacker und Laiz.

FV Neufra/Do. - TSG Ehingen 0:2 (0:2). - Tore: 0:1 Marc Steudle (23.), 0:2 Valentin Gombold (45.). - Z.: 250. - Nach knapp einer Viertelstunde hatte der FVN die erste Chance, doch Andreas Binder traf mit einem Schuss aus zehn Metern nur den Pfosten (13.). Besser machte es der Gast, wenn auch auf kuriose Art und Weise. Nach einem Freistoß von der linken Seite klatschte der Ball an die Latte, sprang von dort zurück ins Feld, von der rechten Seite nahm Marc Steudle den Ball und jagte das immer länger werdende Leder ins lange Eck - 0:1 (23.). Dem 0:2 ging eine Unaufmerksamkeit der Neufraer Deckung voraus, die den Ball nicht wegbrachte. Valentin Gombold netzte aus kurzer Distanz ein - 0:2 (45.). Im weiteren Verlauf mühte sich der FV Neufra, der mehrere Wochen auf Fabian Brehm (Kapselriss im großen Zeh, erlitten in Blönried) verzichten muss, doch Ehingen spielte cleverer und verdiente sich den Sieg. (mac)

SV Sigmaringen - FC Krauchenwies 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Daniel Lauria (19.), 1:1 Timo Mattutis (25.), 1:2 Patrick Vogler (47.), 2:2 Julian Haberer(51.). - Gelb- Rote Karte: Luca Bongermino (89./FCK; wdh. Foulspiel). - Z.:200. - „Beide Mannschaften waren für jeweils eine Spielhälfte spielbestimmend. Daher ist das Ergebnis absolut gerechtfertigt“, berichtet Sigmaringens Vorsitzender Klaus Unger nach Abpfiff der Begegnung am Samstag. Der SV Sigmaringen drängte im ersten Spieldurchlauf und zwang die Gäste in die Defensive. Das Remis zur Halbzeit war somit eher schmeichelhaft für den FC Krauchenwies/Hausen. Nach dem Seitenwechsel wechselten die Spielanteile - die Gäste aus Krauchenwies waren nun am Drücker. Am Ende steht so eine gerechte Punkteteilung, die jedoch beiden Mannschaften nicht wirklich weiterhilft im Abstiegskampf.

FV Altshausen - FC Laiz 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Patrick Hugger (1.), 1:1 Andreas Fiolka (28.). - Rote Karte: Markus Marquard (71./FCL; Notbremse). - Z.:150. - Passend zum Wetter gestaltete sich auch die Partie eher mäßig. Nach einem starken Beginn der Hausherren und dem 1:0 durch Patrick Hugger verflachte die Partie zunehmend. Die Gäste investierten nicht viel in die Offensive, stattdessen störten sie vermehrt den Spielfluss durch ihre harte Gangart. Die erste richtige Möglichkeit der Gäste führte direkt zum Ausgleich: Nach einer Flanke von der linken Seite traf Andreas Fiolka per Kopf zum 1:1. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung ereignisarm. In der Schlussphase waren die Hausherren sogar in Überzahl, mehr als eine optische Überlegenheit war jedoch nicht zu erkennen, es mangelte an zwingenden Torchancen. Am Ende eines wenig ansehnlichen Bezirksligaspiels steht so eine Punkteteilung, die aus Laizer Sicht noch eher schmeichelhaft ist.

SV Bad Buchau - SV Uttenweiler 0:2 (0:2). - Tore: 0:1 Johannes Jäggle (7.), 0:2 Viktor Ruff (16.). - Gelb- Rote Karte: Viktor Hasenkampf (89./SVBB; wdh. Foulspiel). - Z.:250. - Im Lokalderby erwischte der SV Uttenweiler einen exzellenten Start, durch Tore von Jäggle und Ruff konnten sich die Gäste so bereits in der Anfangsphase der Partie ein Polster erarbeiten. Bad Buchau war allerdings nicht zwingend die unterlegene Mannschaft, lediglich die Chancenverwertung war um einiges schlechter. Die wohl beste Gelegenheit verpasste Fabian Kugler, der das Spielgerät an den Querbalken köpfte (25.). Im zweiten Spieldurchlauf waren nur noch wenige Torraumszenen zu vermerken. Der SV Uttenweiler stand in der Defensive kompakt und sicher. Die Gäste beschränkten sich bis zum Abpfiff darauf, den Vorsprung zu verwalten. „Uttenweiler war schlichtweg das effizientere Team. Wir konnten unsere zahlreichen Chancen leider nicht nutzen. So steht am Ende ein verdienter Sieg für die Gäste“, resümierte Bad Buchaus Pressewart Jens Polm nach der Begegnung.

SG Hettingen/Inneringen - TSG Rottenacker 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Jannik Sachpazidis (12.), 1:1 Heiko Stauß (62.).- Gelb- Rote Karte: Tim Sachpazidis (85./TSGR; Unsportlichkeit). - Z.:150. - Die Hausherren verschliefen den Start komplett und boten so den Gästen etliche Möglichkeiten. Jannik Sachpazidis gelang dadurch der frühe Führungstreffer. Rottenacker erspielte sich in der gesamten ersten Halbzeit ein Übergewicht, konnte dieses jedoch nicht in weitere Tore ummünzen. Nach dem Seitenwechsel kam die SGH/I immer besser ins Spiel und drängte die Gäste in die Defensive. Heiko Stauß gelang der verdiente Ausgleich. In der Schlussphase ergaben sich noch weitere Möglichkeiten für Hettingen/Inneringen. Diese blieben jedoch alle ungenutzt, wurden teilweise sogar fahrlässig vergeben. „Nach einer schwachen ersten Hälfte kommen wir immer besser in die Partie. Gegen Ende hätten wir sogar noch den Siegtreffer erzielen müssen“, konstatierte der spielende SGHI-Abteilungsleiter Florian Flöß nach der Begegnung.

SF Hundersingen- SGM SC Blönried/SV Ebersbach 6:1 (3:1). - Tore: 0:1 Linus Weiß (4.), 1:1 Xaver Koch (22.), 2:1, 3:1 Dennis Heiß (34./39.), 4:1 Marcel Störkle (63.), 5:1 Timo Bischofsberger (69.), 6:1 Janik Störkle (83.). - Z.:170. - Nach einem verschlafenen Beginn und dem frühen Rückstand rissen die Hausherren Mitte der ersten Halbzeit die Partie an sich und dominierten das Geschehen klar. Mit der geballten Offensivpower beseitigten die Hausherren bereits zur Pause die Zweifel am Sieg für den Vorjahreszweiten und Bezirkspokalsieger. Am Ende steht so ein hochverdientes 6:1. Das wohl schönste Tor des Tages erzielte dabei Marcel Störkle zum zwischenzeitlichen 4:1: Nach einer sehenswerten Ballannahme zirkelte der SFH-Akteur den Ball perfekt in das Lattenkreuz.

TSV Riedlingen - SV Hohentengen 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Kai Remensperger (11./FE), 0:2 Manuel Sommer (36./FE), 1:2 Dennis Altergot (60.), 1:3 Kai Remensperger (90.). - Z.:150. - In einer zerfahrenen ersten Halbzeit gab es zunächst - abgesehen von den beiden Strafstößen - kaum Ereignisse zu verzeichnen. Erst in der zweiten Hälfte wurde das Geschehen ansehnlicher: Der Aufsteiger verkürzte auf 1:2 durch Dennis Altergot und investierte dann in der Folgezeit viel in die Offensive. Der Ausgleich blieb allerdings aus, die beste Möglichkeit vergab Fabian Ragg, der nur das Aluminium traf (70.). In der Schlussminute konterten die Göge-Kicker geschickt und machten so den Sieg klar. „Das Ergebnis ist sehr schmeichelhaft. Wir haben eine gute Leistung in der zweiten Halbzeit gezeigt, werden allerdings nicht für die Bemühungen belohnt“, resümierte Riedlingens Abteilungsleiter Martin Hinz nach dem Aufeinandertreffen.

SG Altheim - FV Bad Schussenried 0:5 (0:3). - Tore: 0:1 Felix Bonelli (6.), 0:2 Sebastian Wilderstein (24.), 0:3 Simon Kraft (42.), 0:4 Jan Dehmel (67.), 0:5 Jonas Gölz (87.). - „Die Gäste waren sehr effektiv“, sagte Altheims Trainer Joachim Oliveira. Individuelle Fehler der Altheimer Abwehr erleichterten ihnen die Tore. Dabei gab sich der Gastgeber doch jede Mühe, um auf Augenhöhe zu spielen. Die Kurstädter zeigten jedoch mit ihrer Routine und Cleverness, dass sie zurecht an der Tabellenspitze stehen. „Letztendlich war der Schussenrieder Sieg auch in dieser Höhe verdient“, sagte Altheims Trainer Joachim Oliveira.