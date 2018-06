Urteile wirbeln Tabelle durcheinander

Da der FV Bad Schussenried II am 27. Mai, im Spiel der Kreisliga B, Staffel 3, in der Partie gegen die SGM Hochberg/FV Bad Saulgau (Endstand: Bad Schussenried II siegte mit 6:4) einen Spieler eingesetzt hat, der in 17 und damit mehr als 50 Prozent der Spiele in der ersten Mannschaft auf dem Feld stand, wird das Spiel mit 3:0 für die SGM Hochberg/FV Bad Saulgau II gewertet. Der Württenbergische Fußball-Verband (WFV) hat einem Einspruch der SGM Hochberg/FV Bad Saulgau II stattgegeben. Damit rückt die SGM auf den zweiten Platz nach vorne und hat mit 60 Punkten einen Zähler Vorsprung auf den FC Ostrach II, der auf den dritten Platz zurückfällt. Ein weiterer Protest läuft derzeit seitens des SV Fleischwangen gegen die Wertung des Spiels gegen den FV Bad Schussenried II am vergangenen Wochenende (Bad Schussenried II siegte mit 5:2). Auch hier droht Bad Schussenried II die Aberkennung des Sieges und eine 3:0-Wertung zu Gunsten des SV Fleischwangen. „Die Umwertung wird kommen, nur liegt das Urteil aus Stuttgart noch noch nicht vor“, sagte Staffelleiter Michael Mann am Freitagnachmittag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Durch die Umwertung der Spiele ergibt sich ein völlig neues Tabellenbild. Hinter Meister Hoßkirch folgen die SGM SV Hochberg/FV Bad Saulgau II (60 Punkte), der FC Ostrach II (59) und auch Fleischwangen (58) hätte als Vierter noch Chancen auf den Relegationsplatz. Der FC Ostrach II braucht am letzten Spieltag einen Sieg in Ölkofen, um sich den Relegationsplatz zurückzuerobern, denn die SGM SV Hochberg/FV Bad Saulgau II kann nicht mehr punkten, da sie spielfrei ist. Sollte Ostrach nicht gewinnen, hat auch Fleischwangen noch eine Chance auf den Relegationsplatz, braucht dazu aber einen Sieg beim FV Altshausen II. Sollte die SGM SV Hochberg/FV Bad Saulgau II die Relegation erreichen, darf sie die Relegation auch spielen und in letzter Konsequenz auch aufsteigen. Staffelleiter Michael Mann: „Wir haben uns beim WFV-Justitiar Frank Thumm rückversichert. Der SV Hochberg ist der federführende Verein der Spielgemeinschaft und würde im Falle eines Sieges in der Relegation den Aufstieg auch wahrnehmen dürfen.“ Hintergrund: Die Spielgemeinschaft SV Hochberg/FV Bad Saulgau II endet zum Saisonende und wird in der neuen Saison nicht fortgesetzt. Das haben beide Vereine mitgeteilt.