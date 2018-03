Im Alter von 74 Jahren nimmt Ursula Walser (rechts) Abschied vom KSK-Café in Bad Saulgau. Am heutigen Aschermittwoch ist ihr letzter Arbeitstag. Eine der bekannten Personen der Bad Saulgauer Gastronomie befindet sich somit ab Donnerstag im Ruhestand. Ursula Walser hat 36 Jahre lang den Bahnhofskiosk in Bad Saulgau betrieben. Vor zehneinhalb Jahren beendete sie diese Tätigkeit. Schon damals habe sie an den Ruhestand gedacht, erinnert sie sich heute. Doch nach dem Umbau des Kreissparkassengebäudes stellte sie diese Pläne zurück, eröffnete das KSK-Café und machte weiter. Nachfolgerin Elisabeth Koros (links) wohnt bereits seit über zehn Jahren in Bad Saulgau und fühlt sich hier wohl. Sie kann als neue Pächterin des KSK-Cafés auf eine 20-jährige Erfahrung in der Gastronomie verweisen. Foto: Rudi Multer