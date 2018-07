Unverständnis: Islam und Terror passen nicht zusammen

Nasuh Aydemir schüttelt den Kopf: „Ich verstehe nicht, warum jemand den Islam und Terror miteinander verbindet“, sagt der Imam der türkisch-islamischen Union in Bad Saulgau. Angesprochen auf die Anschläge vom 11. September 2001 zeigt sich der 33-Jährige bestürzt: „Terror hat nichts mit dem islamischen Glauben zu tun. Ein Muslim darf keinen Menschen umbringen. Das ist Sünde.“

Seit rund einem Jahr ist Nasuh Aydemir als Imam, also Vorbeter und Religionsbeauftragter, in der Gemeinde in Bad Saulgau. Vor zehn Jahren, als die Flugzeuge in das World Trade Center flogen, befand sich der damals 23-Jährige mitten im Theologiestudium. „Ich hatte damals gerade Ferien, und war bei meinen Eltern in Izmir zu Besuch. Ich habe erst Mittags den Fernseher eingeschaltet und gesehen was in Amerika passiert war“, sagt Aydemir. Fassungslosigkeit war das erste Gefühl das ihn durchzog: „Ich war in Gedanken bei den vielen Menschen, die dort umkamen. Ich konnte nicht glauben, dass so etwas schreckliches in unserer Welt passiert“, sagt Aydemir. Es gäbe doch schon so viel Unheil auf der Welt, wie die Hungersnot in Afrika

Als kurze Zeit später die ersten Gerüchte aufkamen, dass es sich bei den Tätern um Muslime handeln soll, wurde die Fassungslosigkeit von Nasuh Aydemir noch größer: „Das passte einfach nicht zusammen. Islam bedeutet Frieden und glückliches Zusammenleben. Terror wird da nicht toleriert.“ Er habe es nicht glauben können. „Der Prophet sagt: Du sollst weder mit der Zunge, noch mit der Hand jemanden stören oder verletzen. Das jemand, der islamischen Glaubens ist, so etwas getan haben soll, das wollte einfach nicht in meinen Kopf“, sagt Aydemir.

Selbst heute, zehn Jahre nach den Anschlägen, kann er es nicht fassen, dass Muslime die Tat begangen haben: „Ich weiß nicht, was für eine Gruppe von Menschen das war, aber ein Islamist ist nicht immer ein gläubiger Muslim, zumindest in meinem Glaubensverständnis“, sagt Aydemir. Genauso sei es andersherum: „Wenn jemand, der Teil einer Gruppe ist, etwas Schreckliches tut, dann kann man das doch nicht auf die gesamte Gruppe verallgemeinern. Ein gläubiger Muslim ist nicht gleich ein radikaler Islamist.“ Allerdings möchte sich Aydemir als Mann des Glaubens nicht anmaßen, über politische oder soziale Hintergründe des Anschlags zu sprechen.

Lieber würde er über schöne Dinge reden: „Mit gefällt es hier in Bad Saulgau, ich lebe gerne hier.“ Als Vater von zwei Kindern weiß der Imam, wie wichtig es ist, mit der Bildung und Aufklärung bereits in jungen Jahren anzufangen: „Älteren Menschen kann ich nicht mehr viel beibringen. Aber Kinder und Jugendliche will ich nicht verlieren.“ Deswegen bietet die Gemeinde Religionsunterricht und viele andere Informationsveranstaltungen an. „Es ist wichtig, dass sie verstehen was der Islam ist und für welche Werte er steht“, sagt Aydemir. Auch den Dialog zwischen den Religionen treibt der Imam voran: „Wir treffen uns häufig mit der katholischen und der evangelischen Kirche zum Dialog“, sagt Aydemir. Das sei wichtig, denn durch Unwissenheit entstünden Missverständnisse und diese führten oft zu Vorurteilen. „Bei uns in der Moschee ist jeder willkommen. Ich bin für jeden Dialog offen“, sagt Aydemir.