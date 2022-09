Unterwegs in der schönen Bergwelt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 4. September, pünktlich um 6.30 Uhr, starteten die Senioren der Feuerwehren Abteilung Bogenweiler und Bad Saulgau gemeinsam mit anderen Senioren des Teilorts ihren Ausflug in die Oberstdorfer Berge auf das Fellhorn. Nach 2,5-stündiger Busfahrt an der Talstation angekommen, wurden wir mit dem Kabinenlift auf die Station Schlappoldsee in 1780 Metern Höhe befördert. Der strahlende Sonnenschein und das großartige Bergpanorama ließen die Herzen der Teilnehmer höher schlagen.

Ein besonderes Erlebnis war die Bergmesse, musikalisch umrahmt vom Schongauer Bergsteigerchor und einem Musik-Ensemble. Der Pfarrer begrüßte die zahlreichen Gottesdienstbesucher ganz herzlich mit den Worten: „Die Berge beschützen uns und legen sich wie ein Mantel um uns.“ Nach dem Gottesdienst war dann Mittagszeit. Hier konnte man sich an der großen Auswahl an Speisen und Getränken stärken und auf der Sonnenterrasse niederlassen. Der Bergsteigerchor sang zur Unterhaltung der zahlreichen Gäste mehrere zu Herzen gehende Berglieder.

Gerne angenommen wurde auch die Möglichkeit, mit dem Kabinenlift auf die Gipfelstation in 1967 Metern Höhe zu fahren, wo sich ein noch imposanteres Panorama bot. Bei der frischen Luft am Gipfel und ein paar Wolkenfeldern versprühten die Berge eine besondere Atmosphäre. Einige Teilnehmer begaben sich fußläufig zurück zur Mittelstation Schlappoldsee, während der Rest sich mit dem Kabinenlift zurückbringen ließ. Auch eine Rundwanderung wurde von einigen Bergerfahrenen unternommen.

Bei Kaffee und Kuchen, mit schwungvoller Unterhaltungsmusik von einem Alleinunterhalter mit Akkordeon, verging die Zeit inmitten der Bergwelt wie im Fluge. Pünktlich um 16.30 Uhr fuhren wir wieder in Richtung Heimat. Josef Halder bedankte sich zunächst beim Busfahrer Harald sowie bei allen Reiseteilnehmern für das harmonische und freundschaftliche Miteinander an diesem wunderschönen Tag. Die prächtige Bergregion war ein besonderes Erlebnis und hinterließ einen erholsamen und beruhigenden Eindruck!