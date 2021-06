Unterschriften gegen Schließung der Geburtenstation

Der Förderverein des Krankenhauses startet eine Unterschriftenaktion gegen die Schließung der Geburtshilfe am Krankenhaus in Bad Saulgau. Ein Möglichkeit gegen die Schließung zu unterscheiben bietet der Verein bereits am kommenden Samstag von 8 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Bad Saulgau

„Mit einem Gefühl der Fassungslosigkeit steht der gesamte Förderverein für das Krankenhaus Bad Saulgau vor der Entscheidung der Geschäftsführung der SRH Sigmaringen, die Geburtshilfeabteilung am Krankenhaus Bad Saulgau ,temporär’ nach Sigmaringen zu verlagern“, schreibt die Vorsitzende des Fördervereins, Larissa Lott-Kessler, in einer Mitteilung an die „Schwäbische Zeitung“. Es sei eine Entscheidung, die der Verein in keinster Weise akzeptieren und nachvollziehen könne. Aus diesem Grund veranstaltet der Förderverein Krankenhaus Bad Saulgau am kommenden Samstag, 12. Juni von 8 bis 12 Uhr auf dem Bad Saulgauer Wochenmarkt einen Infostand mit Unterschriftenaktion zum Erhalt der Geburtshilfe in Bad Saulgau. Der Infostand wird unter Beachtung der Hygienemaßnahmen veranstaltet.