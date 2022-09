Unterrichtsbeginn an den Bad Saulgauer Schulen

Alle Schulen in und um Bad Saulgau nehmen am Montag, 12. September, den Unterricht auf. Alle Schulleitungen wünschen den Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr. Das schreibt Armin Masczyk, Geschäftsführender Schulleiter, in einer Pressemiteilung und nennt die Details:

Los geht’s mit der Grundschule Renhardsweiler: Am Montag, 12. September, startet die Schule um 8 Uhr mit einem gemeinsamen Schulgottesdienst in der Kirche in Renhardsweiler. Unterrichtende ist um 11.20 Uhr, es findet kein Nachmittagsunterricht statt. Die Einschulungsfeier findet am Samstag, 17. September, um 8.30 Uhr im DGH in Renhardsweiler statt.

In der Berta Hummel – Schule und Grundschulförderklasse beginnt der Unterricht am Montag,12. September, um 8.25 Uhr und endet um 11.50 Uhr. Der Nachmittagsunterricht der Klassenstufe 2 entfällt an diesem Tag noch. Das Mittagessen, die Lernzeit und die Ganztagsbetreuung (bis 15.50 Uhr) werden für die vor den Ferien angemeldeten Kinder angeboten.

Am Mittwoch, 14. September, findet die Einschulung der neuen Erstklässler und der Kinder der Grundschulförderklasse ab 8 Uhr statt, heißt es weiter. Die einzelnen ersten Klassen sowie die Grundschulförderklasse werden klassenweise in der Mensa der Berta Hummel-Schule eingeschult. Bitte hierzu noch die Informationen des Elternabends, sowie die in der Schule ausgehängten Ergänzungen beachten, schreibt Armin Masczyk. Im Anschluss an die kleine Feier in der Mensa wird jeweils die erste Unterrichtsstunde für die Kinder abgehalten. Entsprechend der gültigen Corona-Verordnung ist eine Bewirtung durch den Förderverein möglich.

Die Klassenpflegschaftsabende für die Grundschulförderklasse und die Klassen 1 finden am Montag, 12. September, statt. Sie beginnen um 19 Uhr für alle gemeinsam in der Mensa. An diesem Abend erfahren Eltern auch Details zur Einschulungsfeier und zum geltenden Hygienekonzept. Die Klasseneinteilung hängt ab Freitag, 9. September, 10 Uhr, an der Fensterfront der Turnhalle aus.

Für den Schulverbund Bad Saulgau gilt Folgendes: Für alle Klassen des Schulverbundes (RS und WRS), mit Ausnahme der Eingangsklassen 5, beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 7.35 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler der neuen Jahrgangsklassen 7, die vom Schulgebäude 2 (Schützenstraße) in Schulgebäude 1 (Schulstraße) wechseln, treffen sich im Eingangsbereich von Schulgebäude 1 (Schulstraße).

Die Schülerinnen und Schüler der neuen Klassen 5 beginnen den Unterricht am Montag, 12. September, um 8.20 Uhr. Die neuen Fünftklässler treffen sich vor Unterrichtsbeginn auf dem vorderen Schulhof des Schulgebäudes 2 (Schützenstraße). Unterrichtsende ist jeweils um 11.50 Uhr. Die ersten Sitzungen der Elternpflegschaften sind für 27. und 28. September geplant. Die Einladungen erfolgen über die Klassenlehrer.

Fürs Störck Gymnasium Bad Saulgau gilt: Alle Schüler des Störck-Gymnasiums beginnen am 12. September um 7.35 Uhr. Die neuen Fünftklässler treffen sich im Schulhof und gehen gemeinsam mit ihrem Lehrer ins Klassenzimmer. Der Unterricht endet für alle Jahrgangsstufen um 11.50 Uhr.