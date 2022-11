Unternehmerverband lädt zum Stelldichein ein

Die „Vereinten Staaten von Europa“ – das war die Vision des Festredners Sebastian Schnoy aus Hamburg, beim 6. Stelldichein des Unternehmerverbandes Landkreis Sigmaringen (UVS). Schnoy schlug dem Publikum verschiedene Szenarien vor, wie sich Europa in der Zukunft verändern könnte und erntete sowohl Skepsis als auch Begeisterung, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmerverbandes.

UVS-Präsident Markus Kleiner begrüßte zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem ganzen Landkreis Sigmaringen zu diesem Galaabend im Stadtforum Bad Saulgau. Weitere Gäste waren Vertreter aus Politik und Wissenschaft. Kleiner berichtete in seiner Begrüßung von den Aktivitäten des UVS in den vergangenen Monaten und kündigte die neue Veranstaltungsreihe zum Thema „Nachhaltiges Wirtschaften und Klimaschutz“ (NaWiK) an, die bereits mit der ersten Veranstaltung am 16. November starten wird.

Das umfangreiche Abendprogramm wurde musikalisch untermalt vom Prague Cello Quartet das die Gäste mit modernen Stücken begeisterte. Der Klang der Celli und eines Basses breitete sich im gesamten Festsaal aus und veranlasste das Publikum zu Begeisterungsrufen, heißt es im Schreiben des UVS abschließend.