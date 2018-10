Unterhaltsame Ehrung sportlicher Höchstleistungen

Videoclips, Vorführungen der Rope-Skipping-Gruppe aus Braunenweiler und einer Taekwondo-Kämpferin des TSV Bad Saulgau haben die Sportlerehrung am Dienstagabend im Stadtforum in Bad Saulgau zu einer kurzweiligen Veranstaltung gemacht. Anteil daran hatte auch Moderator Rainer Mutschler, der in Form von kurzen Interviews mit den Sportlern durch das Programm führte.

Er habe keine Sekunde mit der Zusage gezögert, als er gefragt worden sei, ob er die Sportlerehrung moderieren können, sagte der bekannte Moderator gleich zu Beginn. „Ich habe meiner Heimatstadt viel zu verdanken.“ Der frühere Cheftrainer der alpinen Ski-Nationalmannschaft der Frauen, der einstige Marketingchef beim VfB Stuttgart und bei den Towerstars in Ravensburg betonte: Für alles, was er auf sportlichem Gebiet erreicht habe, sei in Bad Saulgau die Grundlage gelegt worden.

Bad Saulgau liege bei 9000 Sportvereinen in ganz Deutschland mit über 50 Sportvereinen „deutlich über dem Schnitt“, sagte Bürgermeisterin Doris Schröter bei der Begrüßung. Sie hob die große Bedeutung des Sports hervor. Im Sport würden jungen Menschen Werte vermittelt und Integration gelebt.

Das zeigte sich in den von Rainer Mutschler geführten kleinen Interviews. „Da muss man ein bisschen Gas reingeben“, sagte beispielsweise Steffen Gross. Er wurde für einen ersten Platz bei der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft im Pool-Billard geehrt. Schon als kleiner Junge habe er davon geträumt, das weiße Trikot der Nationalmannschaft mit dem Adler zu tragen. Damit der Traum Wirklichkeit wird, muss er einiges tun. Er trainiert zehn bis 15 Stunden in der Woche. Manfred Zoberbier vom Tri-Team Bad Saulgau wurde Deutscher Meister im Cross-Triathlon in der Altersklasse der Männer über 65. 1,5 Kilometer Schwimmen, 32 Kilometer Radfahren auf einer Strecke mit fast 800 Höhenmetern und neun Kilometer Laufen und dabei 450 Höhenmeter hat er als Bester seiner Altersklasse bewältigt. 10 bis 14 Trainingsstunden stehen bei ihm auch im Alter von 69 Jahren noch auf dem Programm.

Walter Lang, der Fünfte bei der Deutschen Meisterschaft Motorkunstflug Klasse F3A, brachte gar sein Modellflugzeug zur Siegerehrung mit. Er investiert neben der Freizeit auch finanziell einiges in sein Hobby. Sein Meisterschaftsflugzeug koste so viel wie ein Auto, verrät er im Gespräch mit Rainer Mutschler. Videoclips gaben Einblick in den Golfsport, zeigten Wettkampfszenen des Taekwondo und vom Triathlon. beeindruckend war sowohl die Zahl als auch die Leistungen der geehrten Sportler.

Ehrennadeln fürs Ehrenamt

Seit einigen Jahren ist die Sportlerehrung nicht nur Ort der Ehrung der Sportler, sondern auch der Betreuer. „Sie sind die Voraussetzung, dass Sport überhaupt passieren kann“, sagte Bürgermeisterin Doris Schröter in ihrer Laudatio. die bronzene Ehrennadel erhielt Gerd Miller vom Schützenverein Wolfartsweiler. Bereits im alter von zwölf Jahren hat er mit dem Schießsport begonnen, 1999 übernahm er das Amt des stellvertretenden, 2005 das des 1. Jugendleiters, das er bis 2016 ausübte. Mit 20 Jahren hat Gerd Miller ein Ehrenamt übernommen. „Das ist etwas Besonderes“, so Bürgermeisterin Schröter. Die Ehrennadel in Gold erhielt Reinhold Rundel für seinen 30-jährigen Einsatz beim FV Bad Saulgau. Besonders verdient gemacht habe sich Reinhold Rundel als Jugendbetreuer und Jugendleiter um die Förderung des Fuballnachwuchses. Auf 47 Jahre im Ehrenamt bringt es Gernot Maier bei seinem Einsatz für den TC Bad Saulgau. 47 Jahre im Ehrenamt kann er aufweisen. Seit 1993 leitet er den Tennisclub als Vorsitzender und „ganz nebenbei“, so Schröter, gelte es das Weltranglisten-Turnier der Frauen, die Knoll-Open, zu stemmen. Dafür gab es die Ehrennadel ebenfalls in Gold.