„Unser Ziel bleibt Platz eins oder zwei“

Die SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen, derzeit Zweiter der Kreisliga A 1, empfängt am Samstagabend (18 Uhr, Ertingen) zum Spitzenspiel den Tabellenführer SV Betzenweiler. Marc Dittmann unterhielt sich mit Steffen Maurer, Trainer der SGM (Foto: Verein), über den Start in die Rückrunde, das Spiel am Samstag und die Ziele der SGM.

Herr Maurer, wie zufrieden sind Sie mit dem Start? Auch nach der Niederlage gegen Oberdischingen.

Ich muss wohl zufrieden sein. Klar hätten wir gerne gegen Oberdischingen gewonnen. Aber der SG Griesingen beispielsweise ist es ja gleich ergangen. Wir haben in Oberdischingen auf dem Trainingsplatz gespielt, klein, kein Zentimeter Rasen. Das war nicht einfach. Umso wichtiger war eine Woche später der Sieg gegen die SG Griesingen. Ersingen und Schmiechtal waren Pflichtaufgaben.

Und jetzt geht es gegen den SV Betzenweiler. In der Vorrunde haben Sie mit Ihrer Mannschaft in Betzenweiler mit 2:0 gewonnen. Die Motivation ist bestimmt groß...

Natürlich. Motivation und Vorfreude sind sehr groß. Wir haben das Spiel extra auf Samstagabend verlegt. Es ist eines von sehr wenigen Derbys in der Kreisliga A 1, da wir ja sehr oft Richtung Ehingen fahren müssen. Für uns ist die Partie gegen Betzenweiler ein sehr wichtiges Spiel.

Sie könnten mit einem Sieg zumindest vorübergehend an Betzenweiler vorbeigehen, das ja ein Spiel weniger absolviert und Ihnen den Gefallen getan hat, vor drei Wochen den TSV Allmendingen zu schlagen.

Trotzdem: Es sind nur sechs Punkte Vorsprung auf Allmendingen und auch auch Rißtissen. Verlieren wir und gewinnen beide ihre Spiele sind es wieder nur drei Punkte und das ist fast nichts. Es sind noch zwölf Spiele. Wir müssen noch gegen Allmendingen, Rißtissen und auch gegen Kirchen spielen. Auch deshalb ist das Spiel gegen Betzenweiler wichtig.

Steht Ertingen/Binzwangen am Ende auf einem der ersten beiden Plätze?

Verlieren wir, dann sind es sieben Punkte auf Betzenweiler - vorausgesetzt Betzenweiler gewinnt sein Nachholspiel. Das ist dann eine Vorentscheidung. So ehrlich muss man sein. Dann wird es sehr schwer, bei zwölf Spielen sieben Punkte aufzuholen. Wie gesagt: Es sind noch zwölf Spiele. Aber auch die Spiele gegen Mannschaften von weiter unten, sind schwer, denn die spielen kampfbetont. Trotzdem bleibt unser Ziel Platz eins oder zwei. Das ist der Plan.

Können alle Spieler dabei sein?

Matthias Jäggle fehlt. Er hat sich am Finger verletzt. Manuel Steinborn laboriert an einer Rippenverletzung. Natürlich: In einem Derby probiert jeder dabei zu sein und dass er fit ist. Ansonsten haben einige Spieler kleinere Wehwehchen. Auch die Coronawelle ist durch. Vor dem Spiel gegen Oberdischingen ging die durch die Mannschaft.