Unfall unter Drogeneinfluss verursacht

Mutmaßlich unter der Wirkung von Drogen ist der Fahrer eines Motorrollers unterwegs gewesen, der am Dienstagabend um kurz vor 18 Uhr in der Platzstraße in Bad Saulgau einen Verkehrsunfall verursachte. Der 31-Jährige fuhr auf Höhe eines Baumarktes einem vorausfahrenden Auto hinten auf. Als der Autofahrer den Verursacher ansprach, sagte dieser zwar zu, rechts ran zu fahren. Allerdings machte er sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro zu kümmern. Anhand des Kennzeichens konnte die hinzugerufene Polizei die Identität des Fahrers ermitteln. Nachdem die Beamten in dessen Wohnhaus auch den Roller fanden, stellte sich der flüchtige Fahrer auf dem Polizeirevier. Ein Schnelltest zeigte den Konsum von Amphetaminen an. Der Mann muassate in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem steht im Raum, dass er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins zum Fahren des Rollers ist. Die Ermittlungen des Polizeireviers Bad Saulgau hierzu dauern an.