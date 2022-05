Unfall unter Alkohol: Zwei Verletzte zwischen Bad Saulgau und Herbertingen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der Bundesstraße 32 zwischen Bad Bad Saulgau und Herbertingen wurden zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. An dem Unfall, der sich gegen 17.30 Uhr ereignet hatte, waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Laut Polizeibericht war der 46-Jährige Unfallverursacher in einem BMW-X5 stark alkoholisiert unterwegs.

Der 46-Jährige fuhr in Richtung Bad Saulgau, als er im Bereich der Galgensteige nach links auf die zweispurige Gegenfahrbahn geriet. Der Wagen streifte den BMW eines 49-Jährigen, der auf der linken Fahrspur entgegenkam. Während der Fahrer des 1er BMW ins Schleudern geriet und quer auf der Straße zum Stehen kam, durchfuhr der Unfallverursacher ein Gebüsch neben der Fahrbahn und stoppte in einem angrenzenden Feld. Der 49-Jährige erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 46-jährige Unfallverursacher, bei dem eine Atemalkoholmessung weit über zwei Promille anzeigte, erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Er musste neben dem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Bei dem Unfall entstand an den beiden BMW insgesamt etwa 25 000 Euro Sachschaden.

Zwei weitere Fahrzeuge, ein Skoda und ein VW, wurden durch umherfliegende Trümmerteile eher leicht beschädigt. Der Sachschaden an der Fahrbahn sowie der Flurschaden können aktuell noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz war, musste die Fahrbahn in Richtung Herbertingen bis etwa 21.30 Uhr gesperrt werden.