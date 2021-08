Weil ein 87-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Max-Eyth-Straße in Bad Saulgau das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat, ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Kurz vor 12 Uhr steuerte er deshalb seinen Mercedes über die Begrenzungssteine der Parklücke gegen einen abgestellten Audi und einen geparkten Opel. Der Mercedes wurde so stark beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Verletzt wurde niemand. Schaden: 9000 Euro.