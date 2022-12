Unfall endet für einen 40-Jährigen in Gewahrsam

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau sind am frühen Sonntagmorgen auf einen VW Golf im Straßengraben an der Umgehungsstraße (Bundesstraße 32) aufmerksam geworden.

Aggressiv gegenüber den Polizisten

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, befanden sich gegen 3.30 Uhr auch zwei Personen am Auto, von denen eine erfolgreich flüchtete. Die andere, ein 40-jähriger Mann, wurde gegenüber den Polizisten immer aggressiver und beleidigte und bedrohte diese.

Männer müssen mit Anzeigen rechnen

Daraufhin wurde der 40-Jährige in Gewahrsam genommen, sodass er die nächsten Stunden in einer Zelle beim Polizeirevier in Bad Saulgau verbrachte. Sowohl gegen ihn als auch gegen die flüchtige Person, die der Polizei namentlich bekannt ist, wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Beiden droht nun eine Anzeige.