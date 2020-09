Unfall beim Einfahren in die Kaiserstraße

Im Einmündungsbereich der Kaiser- in die Schillerstraße in Bad Saulgau sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Beim Abbiegen von der Schillerstraße auf die vorfahrtsberechtigte Kaiserstraße übersah die 36-jährige Unfallverursacherin einen 37-jährigen Autofahrer, der die Vorfahrtsstraße aus Herbertinger Richtung befuhr. Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4 000 Euro.