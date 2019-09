Unfall: 42-Jähriger hat nur Schweizer Führerschein

Ein Gesamtsachschaden von etwa 5000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr am Kreisverkehr Bundesstraße 32 / Altshauser Straße ereignet hat. Ein 42-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bundesstraße 32 von Altshausen kommend in Richtung Bad Saulgau, als er kurz vor dem Kreisverkehr ein verkehrsbedingt wartendes Auto zu spät erkannte und auf das Fahrzeugheck auffuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau fest, dass der 42-Jährige nur im Besitz einer Schweizer Fahrerlaubnis ist. Da der Unfallverursacher jedoch schon länger als sechs Monate in Deutschland lebt und die Schweiz weder zur EU noch zum Europäischen Wirtschaftsraum gehört, hätte die Fahrerlaubnis umgeschrieben werden müssen. Der Mann hat sich daher auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.