Unbkekannte werfen Scheibe in Schulgebäude ein

Unbekannte haben am Mittwochs an dem Gebäude der ehemaligen japanischen Schule in der Schützenstraße in Bad Saulgau eine Scheibe eingeworfen. In den Gebäudren ist das künftige NINT-Exzellenzgymnasium geplant. Die Unbekannten verursachten einen Schaden von insgesamt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07581/48 20 zu melden.