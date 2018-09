Unbekannter wirft Ampel um

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6.40 Uhr, die Baustellenampel auf Höhe des Gebäudes Kirchstraße 41in Bad Saulgau umgeworfen. Die Ampel schaltete daraufhin auf Gelblicht, so dass eine gefahrlose Durchfahrt nicht mehr gewährleistet werden konnte. Darüber hinaus entstanden im Gehäuse der Ampel Risse. Ob die Elektronik ebenfalls zu Schaden kam, konnte bislang nicht ermittelt werden. Zu konkreten Gefährdungen des Straßenverkehrs kam es nicht. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf rund 1000 Euro beziffert. Die Tat könnte in Zusammenhang mit einer in Brand gesteckten Papiertonne in der Moosheimer Straße und einem beschädigten Bauzaun beim Feuerwehrhaus stehen. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Bad Saulgau, Telefon 07581 48 20, entgegen.