Unbekannter will Familienhund stehlen

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 8.15 Uhr versucht, in Bad Saulgau einen Hund zu stehlen. Der unbekannte Mann öffnete das Gartentor eines Grundstücks und nahm die Familienhündin, einen achtjährigen Schäferhund-Neufundländer-Mischling, mit. Er packte das Tier am Nackenfell und schleifte es mit sich. Die Besitzerin hatte die Tat bemerkt und nahm die Verfolgung auf. Am Eisweiher stellte sie den Dieb, der daraufhin die Hündin laufen ließ und flüchtete. Beschreibung des Täters: 40 bis 50 Jahre, etwa 1,80 Zentimeter groß, mittellange, dunkle, angegraute Haare, Drei-Tage-Bart, dunkler Teint, eventuell sonnengebräunt, Nasenhöcker, ungepflegtes Äußeres. Der Mann sprach Hochdeutsch und trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Seitenstreifen.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Bad Saulgau, Telefon 07581/48 20, erbeten