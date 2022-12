Ein unbekannter Aufahrer hat am Dienstag zwischen 6 und 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Bad Saulgauer Zeppelinstraße einen roten Opel Astra beschädigt. Nach dem Parkrempler fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Telefonnummer 07581/482-0 um Hinweise von Zeugen