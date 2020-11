Unbekannter tritt gegen Auto

Ein Unbekannter ist am Sonntagnachmittag im Bereich des Bahnhofs in Bad Saulgau auf der Karlstraße gegen einen fahrenden Skoda getreten Der 50-jährige Autofahrer hielt am Fußgängerüberweg um eine vierköpfige Gruppe passieren zu lassen. Hierbei kam es zu Unstimmigkeiten woraufhin ein 25 bis 30-jähriger Mann, bekleidet mit einer hellbraunen Jacke, gegen das Fahrzeug trat. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 1 500 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.