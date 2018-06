Unbekannter stiehlt Schlüssel, dann Auto

Ein Unbekannter hat am Montag in Bad Saulgau zuerst einen Autoschlüssel und dann das dazugehörige Auto gestohlen. Laut Polizei hatte sich der Unbekannte zwischen 17.30 Uhr bis 22 Uhr Zugang zu den Personalräumen eines Hotels in der Poststraße verschafft. Dort durchsuchte er die Kleidung und Taschen von Mitarbeitern. Mit einem erbeuteten Originalschlüssel stahl er einen schwarzen VW-Passat Kombi, Baujahr 2008, mit dem Kennzeichen SIG-CS523. Das Auto war hinter St.-Antonius-Kirche und Musikschule geparkt. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Autos geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 zu melden.