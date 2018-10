Unbekannter stiehlt Labrador-Welpen

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Mittwoch in der Zeit von 7.10 Uhr bis 12 Uhr einen Labradorwelpen im Waldweg in Bondorf gestohlen. Er drang in ein umzäuntes Grundstück ein und nahm den Welpen aus einem verschlossenen Zwinger. Der schwarze Labrador ist bislang nicht gekennzeichnet, hat jedoch an beiden Vorderläufen eine Wolfskralle. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Welpen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581/48 20 zu informieren.