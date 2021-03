An mehreren Orten im Stadtgebiet von Bad Saulgau hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende Graffiti angebracht. Sowohl am Alten Kloster als am Bahnhof verursachte der Täter einen Schaden durch seine Schriftzüge. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07581/48 20 zu melden.