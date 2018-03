Unbekannter nimmt Tasche aus Einkaufswagen

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 13 und 14 Uhr in einem Supermarkt in der Straße am Schlehenrain in Bad Saulgau eine Damenhandtasche mitgenommen. Eine 50-jährige Frau hatte die Handtasche zuvor im Einkaufswagen vergessen. Die Frau bemerkte den Verlust erst nach Ihrer Rückkehr vom Einkaufen. Im Supermarkt stellte sich heraus, dass die Handtasche nicht abgegeben worden war. Offenbar hatte der Finder die Tasche mitgenommen. Es handelt sich um eine schwarze Damenhandtasche mit Geldbeutel, Schlüsseln, Handy und Versicherungskarten. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/48 20, erbeten.