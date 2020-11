Unbekannter greift 88-Jährige an

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, hat ein Unbekannter letzte Woche am Montag gegen 17 Uhr auf dem Friedhof in Bad Saulgau eine 88-jährige Frau verletzt. Der Unbekannte hatte die Frau zunächst mit schwäbischem Dialekt angesprochen und danach am Arm gepackt. Die Frau, die dadurch mehrere Hämatome am Oberarm erlitt, konnte sich losreißen und lief nach Hause. Der unbekannte Mann ist laut Zeugenbeschreibung zwischen 50 und 60 Jahre alt, dunkelhaarig und kräftig. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau Telefonnummer 07581/48 20 in Verbindung zu setzen.