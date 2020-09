Unbekannter gibt Hinweis auf Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr einen in der Blauwstraße in Bad Saulgau auf dem Parkplatz des Gebäudes Kaiserstraße 58 abgestellten schwarzen Smart beschädigt. Ein Zeuge des Vorfalls hinterließ an dem beschädigten Auto einen Zettel mit dem Hinweis, sich in der dortigen Apotheke zu erkundigen. Dort erhielt die Geschädigte die Auskunft, dass ihr Auto am Montag durch einen Auto mit Lindauer Kennzeichen beschädigt worden sei. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der Hinweisgeber, der den Zettel an dem beschädigten Fahrzeug anbrachte und den Sachverhalt in der Apotheke mittteilte, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefonnummer 07581/48 20, zu wenden.