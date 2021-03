Unbekannter durchsucht Betriebsgebäude

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr, und Dienstagabend, 20.45 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Betriebes in der Schützenstraße in Bad Saulgau eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und hebelte im Inneren diverse Schubladen auf. Ob etwas entwendet wurde ist aktuell noch nicht bekannt. Laut Polizeibericht war der Einbrecher wohl auf der Suche nach Wertgegenständen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchsdiebstahls und bittet Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefonnummer 07581/4820 zu melden.