Unbekannter bricht in Privaträume von Eisdiele in Bad Saulgau ein

Ein Unbekannter ist am Montag zwischen 15 und 18.30 Uhr in die Privaträume einer Eisdiele in der Bad Saulgauer Hauptstraße eingedrungen. Das teilt die Polizei mit. Sie bittet Zeugen, die im Bereich der Eisdiele Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07581 / 48 20 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Nachdem der Unbekannte zunächst mehrmals die Eisdiele betreten hatte, begab er sich in den privaten Bereich des Betriebs. Dort verschaffte er sich Zugang zur Wohnung und durchsuchte einzelne Räumlichkeiten. Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist laut Bericht der Polizei derzeit nicht bekannt.