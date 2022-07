Unbekannter beschädigt in Bad Saulgau Auto, Zeugen gesucht

Ein in der Parklücke gegenüber eines Gasthauses abgestelltes Auto ist am Donnerstagabend zwischen 18 und 19.45 Uhr in der Bad Saulgauer Lindenstraße von einem bislang Unbekannten beschädigt worden. Die B-Säule des Fahrzeugs wurde mutmaßlich mit einem Schlüssel oder einem anderen metallischen Gegenstand zerkratzt, wie die Polizei mitteilt.

Unklar ist derzeit noch, ob ein weiteres geparktes Fahrzeug auf gleiche Weise beschädigt wurde, das ebenfalls Kratzer aufwies. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 07581 / 48 20.