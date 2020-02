Unbekannter beschädigt Reklametafel

Ein Unbekannter hat am Sonntag während der Fasnetsveranstaltung in Fulgenstadt eine an der Saulgauer Straße stehende Reklametafel mutwillig beschädigt. Die Reklametafel war Teil eines mobilen Fahrradständers, der nahe der Einmündung des Krautlandweges aufgestellt war. Die Tat muss zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr geschehen sein. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.