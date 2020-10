Unbekannter Autofahrer streift Betonpalisaden

Die Entscheidung ist gefallen: Laichingens alter Bürgermeister ist auch Laichingens neuer Bürgermeister. Klaus Kaufmann setzt sich bei der Wahl um das Amt des Stadtoberhaupts klar mit 80,8 Prozent der Stimmen durch.

Die Wahlbeteiligung in Laichingen und den Teilorten betrug 45,4 Prozent. Ein Großteil der Stimmen wurde dieses Mal per Briefwahl abgegeben. Den Weg ins Wahllokal traten Corona-bedingt nur wenige an. Alleine im größten Wahllokal, der Daniel-Schwenkmezger-Halle, in der rund dreieinhalbtausend Wahlberechtigte ihre Stimme ...