Unbekannte wüten in der Männertoilette

Mutwillig zerstört worden sind Gegenstände in der Männertoilette des Friedhofs in Bad Saulgau. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Zeuge am Samstag gegen 8.30 Uhr den Vandalismus. Unbekannte hatten in der Zeit von Freitag auf Samstag den Handtuchautomaten gewaltsam von der Wand gerissen und die Einzelteile auf dem Boden verteilt. Außerdem ließen sie erheblichen Unrat in der Toilette zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581/4820 in Verbindung zu setzen.