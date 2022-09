Unbekannte werfen Steine von einer Brücke auf ein Auto

Am Freitag, etwa gegen 16 Uhr, befuhr laut Mitteilung der Polizei eine 42-jährige Autofahrerin die B 32/Ortsumfahrung Bad Saulgau in Richtung Altshausen. Auf der Brücke beim Schützenheim standen drei jugendlich aussehende Personen. Als die Frau die Brücke passierte, hörte sie einen lauten Knall und musste feststellen, dass sie einen Steinschlag in der Frontscheibe hatte. Eine genaue Personenbeschreibung konnte die Geschädigte nicht abgeben. Es handelte sich aber um drei männliche Jugendliche die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter 07581/7820 entgegen.