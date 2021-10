Unbekannte werfen Stein von Brücke auf B32

Zwei Unbekannte haben einen Stein von der Brücke beim Schützenheim in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) an der Umgehungsstraße B 32 auf ein fahrendes Auto geworfen. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Demnach fuhr eine 23-jährige Autofahrerin am Freitag gegen 13.25 Uhr auf der B32 von der Abzweigung Aulendorf kommend in Richtung Tankstelle. As sie die Brücke passierte, traf ein Stein ihre Frontscheibe und beschädigte sie. An dem Auto entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Im Rückspiegel erkannte die Frau zwei Männer in schwarzer Kleidung auf der Brücke. Hinweise zur Tat und die Täter nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter der Telefonnumer 07581-4820 entgegen.