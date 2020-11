Unbekannte steigen in Hummel-Schule ein

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte das Fenster eines Containers auf dem Schulgelände der Berta-Hummel-Schule in Bad Saulgau eingeworfen. Die Einbrecher öffneten nach dem Wurf mit dem Stein das Fenster und gelangten so ins Innere. Sie entwendeten ein schwarzes Waveboard und zwei auffällige olifu bikez Racer und Dreirad-Sitz-Spielfahrzeuge in den Farben Grün und Schwarz. Der Schule entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.