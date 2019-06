Unbekannte stehlen drei Kisten Bier

Drei Kisten Bier haben Unbekannte in der Nacht zum Montag dieser Woche aus dem Vereinsheim des SV Renhardsweiler gestohlen. Der Diebstahl wurde erst jetzt angezeigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein Mitglied des Vereins hatte am Montag Einbruchsspuren an einer Tür bemerkt und das Fehlen von drei Kisten Bier aus einem Lagerraum festgestellt. Am Donnerstag wurde ein weiterer Einbruch auf dem Sportgelände bemerkt. Die Eingangstür zur Grillhütte des Vereines war unter großer Krafteinwirkung aufgebrochen worden. Aus der Grillhütte wurde jedoch nichts entwendet. Es besteht der Verdacht, dass beide Einbrüche zur selben Zeit begangen wurden. Hinweise auf den Täter gibt es nicht. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Saulgau an das Revier unter der Telefonnummer 07581 4820.