Unbekannte stehlen Bargeld aus Firmentresor

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude in der Herbertinger Straße in Bad Saulgau eingestiegen. Nach Darstellung der Polizei drangen die Einbrecher über ein Fenster in das Gebäude ein, wo sie in einem Büro einen Tresor aufbrachen und daraus Bargeld entwendeten. Wegen des Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, Hinweise werden unter Telefonnummer 08581/48 20 erbeten.