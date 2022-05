Unbekannte schlagen Scheibe ein

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Seitenscheibe eines Nissan eingeschlagen, der auf einem Parkplatz am Bahnhof in Bad Saulgau abgestellt war. Die Täter entriegelten daraufhin die Fahrzeugtüren und durchwühlten das Auto. Während die Unbekannten kein Diebesgut erbeuteten, richteten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro an. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07581/48 20 um Hinweise zu den Tätern.