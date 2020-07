Unbekannte schlagen auf 19-Jährigen ein

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Samstag kurz vor 23 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Max-Eyth-Straße in Bad Saulgau gekommen. Mehrere Personen schlugen und traten auf einen 19 Jahre alten Mann ein. Die unbekannten vier Schläger entfernten sich von der Örtlichkeit, bevor die Polizei dort eintraf. Der Heranwachsende wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls, die der Polizei bislang nicht bekannt sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Telefonnummer 07581/4820, zu melden.

