Unbekannte randalieren auf einem Balkon

Unbekannte haben am sich am Mittwoch zwischen 15 und 16.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Balkon an der Bogenweilerstraße in Bad Saulgau verschafft und dort randaliert.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg erst am Samstag mitteilte, rissen die Täter eine Satellitenschüssel aus der Verkabelung und warfen diese zusammen mit einem Schirmständer, einem Blumenkasten und einem Sichtschutz vom Balkon in den angrenzenden Garten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau führt die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 07581/4820.