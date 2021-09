Unbekannte kippen Müll auf Wiese

Unrat auf Wiesen und im Sießener Bach sind die Hinterlassenschaften einer Gruppe Unbekannter, die Dienstagnacht laut Polizeibericht im Bereich des Sießener Fußwegs in Bad Saulgau zugange war. Die Gruppe, bei der es sich laut einem Passanten um betrunkene Jugendliche handelt, hängten Mülleimer aus und verteilten den Inhalt in der angrenzenden Wiese. Zudem sollen sie einen Müllbehälter in den Bach geworfen haben. Vor der gerufenen Polizei flüchtete die Personengruppe. Nun wird geprüft, ob durch die Randale ein Schaden entstanden ist und ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.