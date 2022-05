Zeugen haben am Samstag um 10.42 Uhr bemerkt, dass eine Hütte der DLRG am Wagenhauser Weiher in Wagenhausen aufgebrochen wurde. Das teilt die Polizei am Wochenende mit. Der genaue Tatzeitraum könne nicht mehr genau eingegrenzt werden. Die gesamte Hütte wurde von den Unbekannten durchsucht, aber offensichtlich stahlen sie nichts, da die Gegenstände, die darin gelagert werden, von keinem großen Sachwert sind. Dennoch entstand Schaden in Höhe von etwa 30 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/8420 entgegen.