Unbekannte brechen in Büro-Container ein

Unbekannte haben sich in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Bürocontainer eines Autohändlers in der Schwarzenbacher Straße in Bad Saulgau verschafft. Das teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg mit. Die Unbekannten durchwühlten im Inneren Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Am Schloss der Eingangstüre entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau Telefonnummer 07581/48 20 in Verbindung zu setzen.